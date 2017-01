América é derrotado pelo Juventude com gol nos acréscimos Equipe potiguar protestou contra acréscimos do árbitro da partida.

América lutou, mas não conseguiu segurar o empate com o Juventude em Caxias do Sul. Equipe gaúcha marcou um gol aos 48 minutos do segundo tempo, quando Renan cabeceou entre a zaga rubra. No fim da partida, Souza “trombou” com juiz do jogo.



Em uma partida bastante disputada, América e Juventude criaram poucas chances de gol, mas demonstraram vontade durante os 90 minutos. Souza, Marcelo Nicácio e Max foram os que mais criaram pelo lado do América no primeiro tempo, mas a zaga do Juventude esteve bem postada. Outro destaque da equipe rubra foi o goleiro Fabiano, fundamental para segurar o empate no primeiro tempo.



Na segunda etapa, o América recuou e criou pouquíssimas chances de gol. Por outro lado, o Juventude, por jogar em casa, tentou pressionar o time americano, até que conseguiu a chance mais cara da partida.



Em um lance discutível na área do América, o árbitro da partida marcou pênalti de Anderson Bill em Ivo. Na cobrança, Márcio Alemão não conseguiu superar Fabiano, que defendeu e garantiu – momentaneamente –, o empate sem gols em Caxias do Sul.



Poucos minutos após o pênalti, Anderson Bill recebeu o segundo amarelo e foi expulso, dificultando ainda mais a partida para o América. A equipe potiguar demonstrava segurança na defesa e caminhava para a o empate. No entanto, o Juventude conseguiu o gol nos acréscimos da partida.



O árbitro assinalou três minutos de acréscimos e, após queda de Paulo Mattos – que substituiu Max –, acrescentou mais um minuto. Exatamente aos 48 minutos, depois de cruzamento pelo lado direito, Renan, lateral do Juventude, escorou o cruzamento e fez o único gol do jogo.



Ao fim da partida, Souza, que já havia sido substituído, entrou em campo e “esbarrou” no árbitro da partida. Jogadores e comissão técnica ficaram indignados com o acréscimo do jogo. Ruy Scarpino, inclusive, disse que “todo mundo já sabia que o árbitro era ‘caseiro’”.



Com o resultado, o América ocupa a 19ª posição, com 6 pontos, enquanto o Juventude está na vice-liderança da competição com 18 pontos.