Lula está aqui para dizer: Natal, ela é a melhor, diz Carlos Eduardo

Citando obras de sua administração, Carlos Edurado falou da importância da parceria com a governadora Wilma e com o presidente Lula e, ainda, da necessidade de Natal ter Fátima como prefeita para manter o trabalho. Para isso, de acordo com Carlos Eduardo, é que Lula está em Natal.“Lula está aqui para dizer: Natal, ela é a melhor para Natal, é a mais experiente e mais capacitada. Por isso, Natal, não tenho dúvidas que sairemos vitoriosos em 5 de outubro”, berrou Carlos Eduardo. Após ele, Henrique discursa no comício.