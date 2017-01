Brasil vence o Japão e vai à fase final do Grand Prix

Depois de enfrentar muitas dificuldades na véspera contra a República Dominicana, a Seleção Brasileira Feminina de Vôlei jogou mais concentrada e derrotou o Japão na madrugada deste sábado (5), em Macau, por três sets a zero (25/16, 25/21 e 25/15). Com o resultado, a equipe do técnico José Roberto Guimarães garantiu antecipadamente uma vaga para a fase final do Grand Prix, na cidade japonesa de Yokohama.Ao contrário do jogo da véspera contra a República Dominicana, a seleção brasileira começou a partida bastante concentrada, abriu logo uma boa vantagem e foi para a primeira parada técnica com 8 a 3 a seu favor. O panorama do jogo não mudou na segunda parte do primeiro set e com 13 a 7 para o Brasil, o técnico japonês, Shoichi Yanagimoto, pediu tempo.A seleção do Japão melhorou e diminuiu a vantagem brasileira para 14 a 10, mas as brasileiras fizeram depois dois pontos seguidos e foram para a segunda parada técnica com o placar em 16 a 10. Bem em todos os fundamentos, inclusive na defesa, com a líbero Fabi, a seleção brasileira comandava a partida e fechou o primeiro set com 25 a 16. No ataque os destaques foram Mari e Jaqueline.

Ritmo mantido no segundo e terceiro sets

O Brasil voltou para o segundo set com o mesmo ritmo do primeiro e não teve grandes dificuldades para chegar à primeira parada técnica com 8 a 4 a seufavor. Com Jaqueline inspirada no ataque, as brasileiras controlavam o jogo sem deixar que as japonesas se aproximassem muito no placar. Assim foi para a segunda parada com 16 a 9 no placar.Depois de as japonesas ameaçarem uma reação, um bloqueio duplo fez 19 a 13 para o Brasil. Além da boa atuação brasileira, a equipe do Japão errava muito, o que facilitava o trabalho do time de José Roberto Guimarães. Mas a equipe brasileira parece que foi contagiada e com alguns erros permitiu que o Japão encostasse no marcador: 21 a 18. A concentração retornou e após uma violentíssima cortada de Mari, o Brasil fechou o set em 25 a 21.O início do terceiro set nada teve de diferente dos outros dois e, com muita facilidade, as brasileiras foram para a primeira parada técnica com a vantagem de 8 a 4. Apesar de as japonesas terem feito dois pontos seguidos o panorama da partida continuava o mesmo, com as brasileiras controlando o jogo e chegou à segunda parada técnica com 16 a 10 a seu favor.A seleção brasileira manteve o ritmo e começou a se encaminhar para a vitória com uma atuação muito bem equilibrada. Com uma o Brasil fechou o set por 25 a 15, ganhou a partida e levou a classificação. Jaqueline, Mari, foram as maiores pontuadoras do Brasil, ambas com 15 pontos.

Times

BRASIL

- Fofão, Mari, Carol Gattaz, Thaisa, Jaqueline e Sheilla. Líbero: Fabi. Entraram: Carol Albuquerque e Fabiana. Técnico: José Roberto Guimarães.

JAPÃO

- Yuki Kawai, Megumi Kurihara, Kanako Omura, Sachiko Sugiyama, Miyuki Kano e Saori Kimura. líbero: Yuko Sano. Entrou: Yuka Sakurai. Técnico: Shoichi Yanagimoto.Fonte: G1