MPF/RN ajuíza ação contra Caixa por risco de desabamento em conjunto habitacional As suspeitas foram confirmadas pelo laudo pericial, feito por engenheiro do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do RN (CREA/RN), a pedido do Ministério Público Federal.

O Ministério Público Federal (MPF/RN) ajuizou na quarta-feira (2) , Ação Civil Pública com pedido de liminar contra a Caixa Econômica Federal (CEF). A ação pede que as 128 famílias do Conjunto Residencial Estuário do Potengi, localizado na Zona Norte de Natal, sejam retiradas

O MPF/RN quer ainda que elas sejam transferidas para outro conjunto ou que a CEF comprometa-se a pagar mensalmente um auxílio-aluguel no valor de R$ 300,00.



De acordo com investigação do MPF/RN, iniciada após representação dos mutuários, os problemas surgiram menos de um ano após a entrega das unidades residenciais e consistiam em vazamentos e rachaduras na cisterna principal e infiltrações nas paredes dos apartamentos. Segundo os moradores, as falhas eram progressivas e comprometiam as estruturas da edificação, assim como a vida das famílias.



As suspeitas foram confirmadas pelo laudo pericial, feito por engenheiro do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do RN (CREA/RN), a pedido do MPF. Os testes constataram anomalias gravíssimas, como rachaduras, fissuras e trincas em todos os oito blocos, o que, segundo o laudo, tem como resultado direto o absoluto comprometimento da estabilidade estrutural da edificação, com a conclusão de risco de ruína total.



Além disso, a análise constatou que os problemas são conseqüência, principalmente, da utilização de material de baixa qualidade e má aplicação das técnicas para conclusão da obra, executada pela empresa JV Construções e Empreendimentos Ltda.



Segundo a procuradora regional dos Direitos do Cidadão Caroline Maciel, que assina a Ação, a Caixa Econômica Federal faltou com o dever de fiscalização e acompanhamento da obra. "Foi ainda negligente e omissa com a obrigação contratual de executar serviços de boa qualidade, assim como em relação à obrigação de proceder à restauração imediata e aos ressarcimentos devidos", detalha.



O pedido liminar do MPF/RN solicita a imediata recuperação do Residencial no prazo máximo de seis meses, contados a partir da concessão da medida de urgência, e uma multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento.



A Ação Civil Pública também solicita a indenização dos mutuários pelas despesas materiais e pelos danos morais sofridos. Além disso, pede o retorno imediato das 128 famílias às unidades habitacionais, após a conclusão e inspeção das obras de reparo.