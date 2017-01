Brasil supera a China por 3 a 0 no Grand Prix 2008

O técnico José Roberto Guimarães vem enfatizando, todo o tempo, que a seleção brasileira precisa evoluir. E o Brasil evoluiu. Que o diga a atual campeã olímpica China que, jogando em casa, parou no bloqueio brasileiro na final da terceira e última fase classificatória do Grand Prix Feminino de Vôlei, na manhã deste domingo (dia 6).Com isso, a China perdeu a invencibilidade na competição - era a única invicta. A equipe brasileira venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/17 e 25/20, em apenas 1h06 de jogo, e calou mais de três mil torcedores chineses no Pavilhão Multiesportivo, em Macau.Com o resultado, o Brasil assegurou o título da etapa - o segundo consecutivo, já que na semana passada também ganhou no Vietnã -, e terminou em primeiro lugar na classificação geral.Para coroar a vitória sobre a China e o título da etapa, o Brasil ainda teve três jogadoras premiadas: Fofão (melhor levantadora), Thaísa (melhor bloqueio) e Sheilla (maior pontuadora da fase em Macau). Com 18 pontos, sendo 15 de ataque, dois de bloqueio e um de saque, Sheilla também foi quem mais marcou na partida contra a China.Completaram a lista a dominicana Bethania (saque) e a chinesa Ming Xue (ataque).Já no primeiro set, Sheilla foi a maior pontuadora, com oito pontos de ataque. Mari e Jaqueline, com quatro cada, vieram em seguida. E foi no bloqueio de Thaísa, que marcou dois pontos consecutivos, que a seleção brasileira abriu a vantagem de 3 a 0.O Brasil esteve impecável: bloqueou as jogadas das chinesas e os contra-ataques foram bem aproveitados. Os erros foram apenas três de saque. Vitória por 25 a 21.No segundo set, o equilíbrio foi mantido até o placar igual em sete pontos. Com um ataque de Jaqueline o Brasil fez o oitavo ponto e iniciou a arrancada para a vitória. O bloqueio, mais uma vez, foi o principal fundamento. Os contra-ataques continuaram funcionando com perfeição, e o saque, que havia dado três pontos às adversárias no set anterior, dificultou a recepção chinesa. Um ataque de Mari selou a vitória por 25 a 17.Um saque de Sheilla e outro de Mari calaram de vez a torcida chinesa no final do terceiro set, e os gritos da pequena torcida brasileira ecoaram mais alto. Os ataques foram indefensáveis para a China, e o bloqueio, mais uma vez, foi decisivo. Jaqueline fechou o set em 25 a 20.O Brasil jogou com Fofão, Sheilla, Thaísa, Walewska, Mari e Jaqueline. Líbero: Fabi. Entraram ainda Fabiana e Carol Albuquerque. A China começou a partida com Kun, Yimei, Suhong, Ruirui, Ming e Juan. Líbero: Na. Entraram também Yang, Liu, Wei e Xu.As brasileiras devolveram a derrota sofrida na primeira etapa do Grand Prix, em Ningbo, também na China, há 15 dias, quando perderam por 3 a 2. Em Macau, o Brasil superou a República Dominicana por 3 a 2, na estréia, e o Japão por 3 a 0.

Outros resultados

Pelo grupo I, o do Brasil, a República Dominicana derrotou o Japão por 3 a 0 (26/24, 25/13 e 25/18).Na chave G, Cuba venceu a Tailândia por 3 a 2 (25/20, 25/22, 23/25, 17/25 e 15/9). A Alemanha derrotou o Cazaquistão por 3 a 0 (25/15, 25/19 e 25/19).No grupo H, a Polônia derrotou a Turquia por 3 a 0 (25/21, 25/22 e 25/22) e a Itália superou os Estados Unidos por 3 a 0 (25/22, 25/21 e 25/16).Com estes resultados, as seis equipes classificadas para a etapa final do Grand Prix, que começará nesta quarta-feira (dia 9), na cidade japonesa de Yokohama, foram, pela ordem: Brasil, China, Itália, Estados Unidos e Cuba, além do Japão (sede do torneio decisivo).

Classificação final

1 - BRASIL (17 pontos, oito vitórias, uma derrota, 26 sets pró e seis contra)2 – China (17 pontos, oito vitórias, uma derrota, 24 sets pró e dez contra)3 – Itália (17 pontos, oito vitórias, uma derrota, 26 sets pró e dez contra)4 – Estados Unidos (16 pontos, sete vitórias, duas derrotas, 22 sets pró e 11 contra)5 – Cuba (15 pontos, seis vitórias, três derrotas, 22 sets pró e 15 contra)6 – Turquia (13 pontos, quatro vitórias, cinco derrotas, 16 sets pró e 17 contra)7 – Alemanha (13 pontos, quatro vitórias, cinco derrotas, 16 sets pró e 16 contra)8 – República Dominicana (13 pontos, quatro vitórias, cinco derrotas, 15 sets pró e 19 contra)9 – Japão (11 pontos, duas vitórias, sete derrotas, nove sets pró e 23 contra)10 – Polônia (10 pontos, uma vitória, oito derrotas, 13 sets pró e 24 contra)11 – Tailândia (10 pontos, uma vitória, oito derrotas, 10 sets pró e 26 contra)12 – Cazaquistão (10 pontos, uma vitórias, oito derrotas, quatro sets pró e 26 contra)