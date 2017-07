Vacinação contra Rubéola e Poliomielite movimenta postos de saúde

Arquivo As pessoas que já tiveram rubéola precisam se vacinar.

O posto de saúde da Vila de Ponta Negra, até as 10h deste sábado (9), tinha vacinado mais de 50 pessoas. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disponibilizou 216 postos de vacinação, sendo 202 fixos e 14 volantes.“ A movimentação está boa, mas precisamos lembrar as pessoas para trazerem o cartão de vacinação e um documento de identificação”, disse a enfermeira chefe da unidade de Ponta Negra, Karina Costa. Os postos de saúde estão fazendo novos cartões de vacinação para aqueles que forem se vacinar e perderam - ou não tenham - o documento.Segundo a chefe da unidade em Ponta Negra, mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez e pessoas com febre alta não serão imunizadas contra a rubéola. Conforme as explicações chefe do setor de Vigilância Epidemiológica (SMS) , Viviane Albuquerque, as pessoas que já tiveram rubéola devem se vacinar.“ Nem sempre a doença é confirmada, as pessoas muitas vezes não fazem a sorologia”, revelou Viviane. De acordo com ela, o Ministério da Saúde pretende erradicar a doença, pois o Brasil vem registrando nos últimos dois anos surtos em todo o país. O foco da campanha este ano são os homens.São quase 130 mil vacinas da tríplice viral (sarampo, cachumba e rubéola), que devem atingir as pessoas entre 12 e19 anos. A dupla Viral ( sarampo e rubéola), conta com mais de 300 mil vacinas, para faixa estaria ente 20 e39 anos.A meta da SMS é vacinar 400.185 pessoas contra rubéola em Natal . De acordo com o Ministério da Saúde, o objetivo é vacinar 95% dessa população, ou seja, 380.176 pessoas. A rubéola é uma doença causada por vírus, transmitida por via respiratória.O sábado também foi o dia da segunda etapa da Campanha Nacional Contra a Poliomielite, para crianças menores de 5 anos. Os pais devem procurar o posto de saúde mais próximo da sua casa, das 8h às 17h, com cartão de vacina do filho.A população total a ser vacinada em Natal contra poliomielite é de 64.365 crianças. A meta é vacinar 95% desse número.