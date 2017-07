Júlio Pinheiro - A segurança pública em Natal é algo que continua sendo considerado um dos mais graves problemas da cidade, principalmente nas áreas periféricas. Apesar de o policiamento ser uma atribuição do Governo Estadual, o que, de concreto, os senhores pensam em fazer para amenizar os problemas de segurança na capital?

Pedro Quithé - Falar de segurança é falar de política social, prevenção e policiamento ostensivo. A nossa guarda municipal não pode ficar só em gabinetes, como recepcionistas.É preciso ampliar as competências e dar poder de polícia para que, em parceria com as outras polícias, estadual e federal, a guarda municipal possa fiscalizar e investigar.