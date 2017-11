Festival CurtaCom abre inscrições para edição 2008

Estão abertas as inscrições para a 4ª edição do Festival de Curtas Universitários, o CurtaCom, organizado pelos alunos do Curso de Comunicação Social da UFRN.As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de outubro e serão aceitos vídeos com duração de até 15 minutos nas categorias Ficção, Documentário, Videoclipe, Experimental e Animação.O Festival será realizado nos dias 10 e 11 de novembro, no auditório da FIERN, das 18h às 21h30. A primeira noite é destinada à mostra competitiva dos curtas, e a segunda à mostra não-competitiva e a divulgação dos premiados pelo Festival, com entrega da premiação.Este ano, faz parte também da programação do CurtaCom uma mostra fotográfica competitiva, na qual fotógrafos profissionais ou amadores podem inscrever até três imagens pertinentes à temática “Sobrevivência Urbana”.Este já é o segundo ano que o CurtaCom conta com uma mostra fotográfica dentro de sua programação.Realizado desde 2005, o Festival vem a cada ano ganhando força e repercussão, inclusive em outros estados.“Ano passado tivemos uma boa surpresa com a inscrição de vários vídeos da Paraíba e outros estados vizinhos”, destaca Bruno Moura, um dos coordenadores do CurtaCom.“Esse ano esperamos repetir essa repercussão. Fizemos divulgação no encontro regional de comunicação, o Expocom que foi realizado no Maranhão e no encontro internacional, o Intercom, que rolou semana passada aqui na UFRN”, completa.O regulamento e a ficha de inscrição, tanto para os vídeos quanto para as fotos, serão divulgadas no site do evento no endereço www.curtacom.xpg.com.br O Festival é realizado por alunos de graduação do Curso de Comunicação Social da UFRN, com apoio da Proex, TVU, FMU e base de pesquisa Comídia.