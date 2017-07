Pedro Quithé vê sabatina como oportunidade de melhor escolha para o eleitor

Ao final da sabatina realizada pelo portal

Nominuto.com

, na noite desta quarta-feira (13), no auditório da Casa da Indústria, o candidato Pedro Quithé (PSL) disse acreditar que esse evento foi uma boa oportunidade para os natalenses conhecerem melhor os candidatos a prefeito.Durante a sabatina, Pedro Quithé enfatizou várias vezes sua preocupação com os salários dos motoristas e cobradores. " Melhorando os recursos humanos, começamos a melhorar o sistema", disse.Na próxima Sabatina do portal

Nominuto.com

, na quarta-feira (20), serão entrevistados os candidatos Joanilson de Paula Regô ( PSDC), Micarla de Souza(PV), Wober Júnior ( PPS) e Dário Barbosa (PSTU ).