Candidata a prefeitura de Assu é condenada ao pagamento de multa

A candidata à Prefeitura de Assu Fátima Morais (PSB) foi multada em R$ 21.282,00 pela Justiça Eleitoral, na tarde desta quinta-feira (18). O motivo foi a emissão de opiniões desfavoráveis ao candidato Ivan Júnior (PP), durante um programa na rádio Princesa do Vale. A decisão de primeira instância havia liberado a candidata do pagamento da multa.Na apreciação do Recurso Eleitoral 7935/2008, relatado pelo juiz Fábio Hollanda, o TRE decidiu pela aplicação de multa a candidata e a João Wallace da Silva, que na fase pré campanha eleitoral emitiram as opiniões desfavoráveis. Consideradas como atos de propaganda eleitoral antecipada de caráter negativo, as ofensas também dirigidas ao prefeito local, Ronaldo Soares (PP), foram emitidas durante o programa “Registrando”, da Rádio Princesa do Vale AM, o que motivou a ação do Partido Progressista.Além das críticas ao prefeito, a candidata do PSB, durante o programa, agradeceu o apoio de amigos e partidos aliados, anunciou o dia da convenção de seu partido e disse aos ouvintes que era pré-candidata a prefeitura de Assu.Na sentença de primeira instância, o juízo da Zona Eleitoral de Assu havia julgado improcedente o pedido de multa formulado pelo PP. No entanto, Fátima não ofereceu contra-razões que refutassem o teor do recurso impetrado pelo PP junto ao TRE e o Ministério Público Eleitoral defendeu a reforma da sentença da 29ª Zona Eleitoral.Segundo parecer do Ministério Público Eleitoral Fátima Morais e seus aliados “aproveitaram a oportunidade para transformar a entrevista que seria concedida pela mencionada postulante ao cargo de Prefeita do Município de Assu, num verdadeiro palanque eleitoral, inclusive com a indevida presença de vários dos seus correligionários e seguidores, os quais, ao final dos discursos de seus líderes, ovacionavam-os com uma inusitada e estrondosa salva de palmas”, diz o procurador Fábio Venzon.José Antônio de Abreu, que também participou do programa de rádio, ficou isento de pagamento de multa.

Com informações do TRE.