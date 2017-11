Dilma prioriza apoio a Fátima e evita falar em 2010

Vlademir Alexandre Dilma Roussef conversa com jornalista no Aeroporto Augusto Severo.

Ainda seguindo a linha, “eu não estou aqui como ministra”, Dilma deixou escapulir que Lula não participaria de comício em sua visita a Natal, agendada para o próximo dia 19.“Que eu saiba o presidente vem aqui para cumprir uma agenda administrativa em Mossoró e não para participar de manifestações”.Apesar da pergunta lhe ter sido feita claramente sobre a participação de Lula em comício em Natal, e dela ter respondido que não - ainda no Aeroporto Augusto Severo-, poucas horas depois durante encontro com empresários em um hotel na via-costeira, a ministra confirmou a reportagem do.“Ele participará de comício em Natal, mas em Mossoró vai anunciar a Refinaria”, volta atrás.De acordo com Dilma, ao cumprir seus compromissos de governo, Lula não participa de manifestações de candidatos, e nestes casos “age como tal”.Com base nessa afirmação, a ministra foi questionada quanto ao tratamento que os adversários de Fátima podem esperar do presidente em sua passagem por aqui. Esta semana, representantes do Partido Verde declararam que organizarão uma comissão para recebê-lo no aeroporto.“Eu como cidadã, aqui em Natal, o meu projeto é o da Fátima Bezerra, pois é com ela que eu me identifico. Mas isso não quer dizer que eu não respeito a outra candidatura. Nós distribuímos recursos sem ter aquela tradição secular do clientelismo que se vai fazer política institucional, governamental, olhando para a origem do candidato”, frisou.A ministra fala por si. Durante a coletiva foi indagada – “Lula tem candidato em Natal?”. A resposta foi curta e grossa – “isso você tem que perguntar pra ele. Eu posso falar por mim”.E se mostrou indiferente a idéia de que por assumir um cargo público, não possa se manifestar na campanha. “Eu não acho correto a gente evitar que ministros, prefeitos, ex-prefeitos ou governadores façam suas campanhas e apóiem seus candidatos. Isso é democrático”, defende.A influência que pode exercer sob os eleitores de Fátima Bezerra todos os ministros que já vieram aqui - inclusive ela – Dilma diz “não pode responder pelo eleitor”, pois não sabe como é que ele vai avaliá-la, “hoje estou entregue a avaliação positiva e negativa”.Apesar de não querer “federalizar” a campanha e se concentrar em responder apenas as perguntas voltadas para a eleição municipal, entre uma frase e outra a ministra já fala como candidata.“Eu tenho tido ao longo da minha atividade como coordenadora do Programa de Aceleração do Crescimento, contatos com prefeitos. Nós sempre governamos sem ver diferenças partidárias. Mas eu respeito o projeto que é mais próximo do meu e que eu acredito que vai viabilizar o que eu penso para o país”.E complementou: “eu não estou falando como ministra chefe da Casa Civil. Eu estou falando como uma cidadã que veio fora do seu horário de trabalho e tem o direito de fazer sua campanha”, e realmente tem cumprido este papel.