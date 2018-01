Líder do PSB na Câmara Municipal não pensa sobre futuro no partido

Vlademir Alexandre Salatiel de Souza: "Estou pedindo votos apenas para mim".

Após a desfiliação do PSB de Valério Marinho (pai de Rogério) e de membros do partido que estão trabalhando na campanha da deputada Micarla de Sousa (PV) à Prefeitura do Natal, continuam as especulações sobre o futuro dos parlamentares que estiveram ao lado do deputado durante a convenção do PSB. Porém, mesmo com o desgaste, Salatiel de Souza diz que ainda é cedo para pensar na saída do partido.“Não parei para pensar sobre isso (possível saída do partido) ainda não. Minha preocupação é com o meu mandato e a minha reeleição. Ainda não sabemos sobre o futuro, e só deveremos discutir sobre isso após a eleição”, disse Salatiel.O vereador, no entanto, afirmou que a questão da fidelidade partidária é algo que pode impedir a saída dos parlamentares que consigam a reeleição. Porém, questionado se estaria apoiando ou pedindo votos para Micarla de Sousa, Salatiel foi enfático. “Estou pedindo votos só para mim”, disse.