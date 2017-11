Combate à corrupção: Marcco cobra dos bancos prioridade no encaminhamento de informações

Representantes de órgãos e entidades que compõem o Movimento Articulado de Combate à Corrupção (Marcco) se reúnem extraordinariamente nesta terça-feira (17), às 9h30, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, no bairro de Candelária, para cobrar dos bancos oficiais instalados no Rio Grande do Norte (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste) o tratamento prioritário quanto às solicitações de informações bancárias relacionadas a investigações de corrupção.O objetivo da reunião é alertar aos bancos oficiais que, segundo a legislação, as instituições financeiras não podem se negar a fornecer informações relativas às contas bancárias destinadas ao trânsito de recursos públicos.Segundo o Marcco, em boa parte das investigações sobre casos de corrupção as informações bancárias se apresentam como uma das mais relevantes para o descobrimento da verdade e a adoção das medicas necessárias à proteção ou recomposição do patrimônio público.E com freqüência os órgãos públicos investigativos se deparam com problemas na obtenção dos dados bancários, seja diante da negativa do fornecimento dessas informações pelas instituições financeiras, seja pela demora no atendimento.Na reunião desta terça, os representantes do Marcco irão entregar ofícios ao superintendente do Banco do Brasil no Rio Grande do Norte, Sérgio Peres, ao Superintendente de Negócios da Caixa no Estado, Jorge Gurgel de Souza, e ao Superintendente do Banco do Nordeste no Rio Grande do Norte, José Maria Vilar da Silva, solicitando tramitação prioritária nos pedidos de informações bancárias relacionadas às contas públicas.Para a reunião também está prevista a participação da Secretária Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Ana Miriam Machado, convidada pelo Marcco para prestar esclarecimentos acerca da atuação da Semurb no tocante ao planejamento urbano e licenciamento de obras na cidade.O Movimento Articulado de Combate à Corrupção do Rio Grande do Norte (Marcco-RN) foi lançado no final do ano passado com o objetivo de articular esforços de diversos órgãos que atuam na defesa do patrimônio público.

* Fonte: Assessoria de imprensa do MP/RN.