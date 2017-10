Final de semana com possivéis pancadas de chuvas Em Natal, a temperatura máxima é de 28 C.

A previsão do tempo para o final de semana é de céu variando de parcialmente nublado a claro.



Com possíveis ocorrências de pancadas de chuvas ao longo da faixa litorânea leste e no Agreste, devido ainda a influência do vento e da umidade proveniente do oceano.



No interior o céu será claro com poucas nuvens.



Em Natal, a temperatura chega à máxima de 28 C e mínima de 22 C.



Em Mossoró, a máxima vai de 34 C e mínima de 24 C.