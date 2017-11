Ministro da saúde anuncia aumento de 10% nos recurso destinados ao RN

Thyago Macedo Ao lado da governadora, Temporão anuncia aumento de 10% nos recursos da saúde para o RN.

José Gomes Temporão explicou que desde o ano passado o MS vem trabalhando no sentido de melhorar a quantidade de recursos destinados as regiões Norte e Nordeste, que são mais problemáticas do que as demais. No entanto, ele informou que esse aumento de 10% no teto do Rio Grande do Norte é uma medida tomada apenas no Estado.“Há uma grande diferença entre o que nós repassamos para os estados Nordeste e o Norte e o que destinamos para o Sul e Sudeste. Então, nós estamos com uma estratégia de gradualmente aproximar todos os estados brasileiros em uma meta que seria R$ 150 por habitante. No ano passado demos um aumento de R$ 2 bilhões no teto e este ano estamos fazendo apenas ajustes seletivos”, explicou.O ministro informou que a meta do Ministério da Saúde era dar continuidade ao aumento do teto em todo o Brasil. Contudo, o fim da CPMF e a não aprovação da Emenda 29 não permitiu que o MS tenha recursos para isso.“Em relação ao Rio Grande do Norte já existia um pleito da governadora, por ser um dos estados que mais gasta com saúde. Então, essa medida aqui é pontual. Não estou aumentando o teto de nenhum outro estado, apenas do RN e o pleito é justo. Não deu para atender tudo que a governadora pediu, mas são R$ 33 milhões a mais, que serão utilizados na expansão dos atendimentos de oncologia, UTI, atendimento domiciliar e também onde o Estado tenha áreas mais criticas”, disse.Para essa expansão que definiu de políticas públicas, o ministro determinou que fossem usados R$ 6,8 milhões, dos R$ 33,5 milhões. A governadora Wilma de Faria destacou que esses recursos irão aumentar o melhor atendimento a população porque vai aumentar os procedimentos, através do Sistema Único de Saúde (SUS).“O Rio Grande do Norte foi quem encampou essa luta e o ministro mostrou que está privilegiando o nosso estado para atender as necessidades da população”, frisou. A governadora destacou que parte dos recursos serão utilizados para o tratamento de câncer e atendimentos de oncologia.Além do ministro José Gomes Temporão e da governadora Wilma de Faria, participaram da entrevista coletiva, realizada às 13h, o presidente do Senado, Garibaldi Alves Filho, o secretário estadual de Saúde, George Antunes, e o deputado federal Henrique Alves.