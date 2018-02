TRE confirma registro de candidatura de prefeita e vice em São José de Mipibu

O Tribunal Regional Eleitoral do estado reformou, nesta quarta-feira (1º), a decisão da 7ª Zona Eleitoral que havia cassado o registro de Norma Ferreira Caldas, prefeita candidata à reeleição, e o do seu vice, José Arísio Fernandes. O julgamento do Recurso O relator, juiz Fábio Hollanda, entendeu que a divulgação do currículo da prefeita no site da prefeitura local e a realização de shows artísticos não configuram publicidade institucional.A “Coligação Vontade de Mudar, Vontade de Crescer”, de oposição a Norma Ferreira, tentava manter a decisão de primeira instância, que a além da cassação, havia estipulado multas nos valores somados de R$ 30 mil e R$ 35 mil – totalizando R$ 55 mil – para a prefeita e o seu candidato a vice. O juízo da 7ª Zona Eleitoral ainda havia determinado a decretação da inelegibilidade de Norma por três anos.O TRE/RN reformou a sentença por completo, como os votos do relator, do presidente do Tribunal, desembargador Expedito Ferreira de Souza e dos juízes Soledade Fernandes, Fernando Pimenta, Roberto Guedes e Magnus Delgado. O desembargador Cláudio Santos votou em consonância com o relator Fábio Hollanda no sentido de manter a candidatura de Norma Ferreira e afastar a inelegibilidade, porém divergiu no aspecto referente a multa. Ele votou em favor de aplicação de multa de R$ 10 mil pela prática de gastos com publicidade institucional no site e mais R$ 10 mil em despesas com publicidade acima da média, em ano eleitoral.O procurador regional eleitoral, Fábio Venzon, lembrou antes do final do julgamento, que conforme informações prestadas pela própria prefeita, naquilo que concerne a propaganda institucional, os gastos da municipalidade de São José de Mipibu foram de R$ 15.900,00, nos primeiros seis meses deste ano e de R$ 8.302,00, no ano de 2007.“A publicidade no site da prefeitura de São José de Mipibu não foi realizada de forma direita e sim de difícil acesso por parte do eleitor, que teria de utilizar site de busca para encontrar o conteúdo do site da prefeitura com o currículo da prefeita”, enfatizou Fábio Hollanda.O número de acessos a esta publicidade institucional foi de 32. “Não há potencialidade lesiva que conduza a cassação do registro”, frisou o relator.

Com informações da Assessoria de Comunicação do TRE/RN.