Desembargador do TRE agradece apoio do Nominuto na cobertura das eleições Portal foi um dos seis veículos de comunicação do RN a disponibilizar, no dia da votação, os números oficiais das eleições diretamente da Central de Distribuição do TSE.

O desembargador do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Expedito Ferreira, enviou telegrama ao Nominuto.com agradecendo ao portal o apoio na cobertura das eleições 2008.



Em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o portal foi um dos seis veículos de comunicação do Rio Grande do Norte a disponibilizar, no dia da votação, os números oficiais das eleições diretamente da Central de Distribuição do órgão.



Como contrapartida, o Nominuto veiculou em sua página principal publicidade do TSE.