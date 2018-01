Seleção Brasileira está pronta para a Copa do Mundo de Futsal Na fase final da preparação, o grupo permaneceu concentrado durante 18 dias.

Depois de quase quatro anos de preparação, o Brasil fará sua estréia na Copa do Mundo de Futsal. A Seleção Brasileira encara o Japão na manhã desta terça-feira (30), às 10h30, em confronto a ser realizado no ginásio Nilson Nélson, em Brasília (DF).



Ao todo o time brasileiro se manteve junto, na preparação final para a competição, durante 18 dias, sendo que a primeira parte desse período foi realizada em Uberlândia, interior de Minas Gerais, e a segunda parte em Brasília (DF), onde a equipe se encontra concentrada.



Ansioso para a estréia na Copa do Mundo, o pivô Lenísio, que disputou a Copa do Mundo de 2000, na Guatemala, primeira competição deste nível que o atleta participou, revelou a preocupação para o jogo inicial.



"Toda estréia é complicada. Me lembro que estive nervoso em 2000, quando disputei minha primeira Copa do Mundo. Hoje me sinto mais experiente, mais confiante. Trabalhamos muito durante a preparação para os jogos e agora é a hora de se colocar esse trabalho em quadra", explica o pivô, que marcou dois gols na estréia na Guatemala.



Já o ala Gabriel participará pela primeira vez da competição. O jogador vive grande expectativa em relação à estréia, porém crê que o trabalho na preparação foi bem feito e será refletido na primeira partida. "Treinamos muito durante este período e creio que saberemos aplicar isso nos jogos, crescendo de produção durante o torneio."



Falcão alerta sobre o desenvolvimento do futsal japonês nos últimos anos e que todo cuidado é pouco. "É uma escola que vem crescendo absurdamente. Nunca vi um time melhorar tanto. É um time muito tático e que sempre dá muito trabalho aos adversários", analisa o ala.



Fonte: Confederação Brasileira de Futsal