Micarla quer cumprir suas principais promessas para saúde em seis meses A prefeita afirma que vai construir quatro pronto-atendimentos em 180 dias e transformará a maternidade Leide Morais em Hospital da Mulher.

A prefeita Micarla de Sousa chegou da viagem ao Rio de Janeiro com muitas mudanças para o funcionamento da saúde básica de Natal. A chefe do executivo anunciou que serão feitas quatro novas Unidades de Pronto-atendimentos (UPAs) no prazo de 180 dias. Elas estarão localizadas nas principais regiões administrativas da capital.



Além disso, Micarla transformará a recém inaugurada Maternidade Leide Morais em Hospital da Mulher. As equipes do Programa Saúde da Família também vão ser ampliadas. Segundo a prefeita, todas as modificações contam com o apoio do ministro da Saúde, José Gomes Temporão, que esteve reunido com ela, em Brasília, no início desta semana.



Essas ações foram as principais promessas eleitorais da campanha de Micarla para a saúde. “ Pretendemos cumprir esse três principais pontos ainda nestes seis meses”, enfatizou a prefeita.



“Os que existem hoje ( os cinco pronto-atendimentos) não têm estrutura nenhuma. Em muitos, as placas de 24 horas existem, mas não funcionam. Na minha gestão eles não serão usados. Procuraremos uma utilidade para os locais”, declarou Micarla sobre o porquê de não usar as UPAs já existentes.



A prefeita ficou empolgada com o que viu nos pronto-atendimentos do Rio de Janeiro, que foram construídos em 30 dias. Cada UPA de Natal custará R$ 2,8 milhões, com recursos federais e municipais. Na próxima semana a prefeitura mandará técnicos para conhecerem o projeto arquitetônico dos pronto-atendimentos.



Para dispor de mais recursos na saúde, a prefeita decidiu cortar a verba do carnaval em 50%,o que representa mais de R$ 1 milhão.



PSF



“ Queremos ver uma forma de otimizar os recursos do SUS. Tem município no interior que usa 40% da verba e devolve o restante ao Ministério da Saúde. Embora, Natal recebe muitos pacientes do interior”, informou a prefeita sobre seu pedido a Temporão.



Micarla afirmou que existem 29 equipes de PSF incompletas por falta de profissionais e por isso elas não recebem verba federal. Para solucionar o problema a prefeitura pretende contratar mais profissionais.



Leide Morais



A combinação de pronto-atendimento e maternidade não vai existir mais na Leide Morais, inaugurada sem médicos suficiente e sem energia. De acordo com Micarla, no prédio funcionará o hospital da Mulher, que deverá realizar todos os exames caracteristicamente femininos.



Dengue



Técnicos do Ministério da Saúde estarão em Natal, na próxima semana, para avaliar o Plano de Combate a Dengue e trocar os insumos (veneno) que está sendo usado, que conforme a prefeita não são eficientes.