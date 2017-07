TRE garante candidatura de vereador que havia sido considerado analfabeto

O presidente da Câmara Municipal de Nísia Floresta, o vereador Cid Carvalho Ferreira poderá disputar a reeleição ao Legislativo do município. Após ter seu registro cassado pela Justiça de primeira instância por ter sido considerado analfabeto, o Tribunal Regional Eleitoral reverteu a decisão.No entendimento do juiz Magnus Delgado, que relatou o recurso do vereador, Cid Carvalho comprovou ter escolaridade mínima e razoável para o exercício do cargo, além de ser, atualmente, servidor do Instituto Técnico e Científico de Polícia (Itep/RN).Com o acompanhamento da Corte, a decisão do juiz Marcos Vinícius, da comarca de Nísia Floresta, foi reformada e Cid Carvalho poderá disputar a reeleição.