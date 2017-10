Ponte Preta 2 x 0 América: fim de jogo Jogo é realizado no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, e é válido pela quarta rodada do returno.

FIM DE JOGO



43 minutos - América não soube transformar a pressão em gols e foi surpreendido pela Ponte com o segundo gol.



39 minutos - GOOOOOOOOOOOL DA PONTE PRETA!!! Cruzamento pela direita e Danilo Nequinho, de cabeça dentro da pequena área, completou para o gol.



36 minutos - Mesmo não atacando, Ponte consegue impedir América de criar jogadas mais perigosas para empatar.



31 minutos - Ponte recua perigosamente e o América começa a aproveitar isso. Cascata domina, mas foi desarmado a tempo.



27 minutos - Uhhhhh!!! Cascata chuta forte de fora da área e Aranha faz a defesa.



23 minutos - Falta a favor da Ponte e a bola é colocada para fora.



19 minutos - Uhhhhh!! Mais uma vez Fabiano sai mal e quase se complica, mas o árbitro já havia paralisado o lance.



14 minutos - América tenta chegar ao gol de Aranha, mas encontra dificuldades.



9 minutos - Ruy Scarpino começa a alterar o time e promove mudanças de jogadores para chegar ao empate.



5 minutos - Jogo com pouca movimentação por parte das duas equipes e o placar ainda favorrece a "macaca".



2 minutos - Começo de segundo tempo truncado e a bola vai "apanhando" dos jogadores.



COMEÇA O SEGUNDO TEMPO



FIM DO PRIMEIRO TEMPO



44 minutos - Uhhhhh!! Jimy bate bola cruzada e ela passa por toda extensão da área e a zaga da Ponte salva.



40 minutos - América tenta se encontrar no jogo após o gol sofrido.



35 minutos - GOOOOOOOOOOL DA PONTE PRETA!! Ponte Preta abre o placar de forma inusitada. Pressionado por Leandro, Fabiano deixa a bola escapar e ela morre no fundo das redes



33 minutos - Uhhhhhh!! Cabeçada perigosa do zagueiro Jean dentro da pequena área e a bola passa com perigo.



31 minutos - Pressão da "macaca" em bolas na área. Fabiano e a zaga vão salvando o América.



27 minutos - América tenta articular uma jogada mais perigosa, mas sem sucesso. Ponte continua pressão.



23 minutos - Uhhhhhh!! Passe errado na entrada da área americana e Renato bate para o gol, mas a bola passa à direita de Fabiano.



20 minutos - Uhhhhhh!!! Fabiano opera o primeiro milagre em Campinas. Cruzamento na área e o goleiro americano defende cabeçada fulminante de Marcelo Soares.



18 minutos - Ponte pressiona e dá trabalho aos zagueiros americanos.



14 minutos - América ainda não chegou com perigo ao gol de Aranha.



11 minutos - Uhhhh!! Mais um cruzamento e Anderson Bill tira o perigo da pequena área do América.



8 minutos - Ponte tenta chegar em bolas cruzadas, mas sem perigo a Fabiano.



4 minutos - Primeiros minutos marcados pelas faltas cometidas pelos jogadores dos dois clubes.



1 minuto - Jogo começa com a Ponte querendo tomar a iniciativa. América não deixa e equilibra disputa.



Ponte Preta e América se enfrentam no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, e é válido pela quarta rodada do returno.



América quer se recuperar da derrota para o Brasiliense, no Machadão, e enfrenta a "Macaca" fora de casa.