SEBRAE/RN será responsável pela Rodada de Negócios da Casa Mix 2008 O evento será realizado no período de 27 a 31 de outubro, no Centro de Convenções de Natal.

O Sebrae/RN irá promover a rodada de negócios da segunda edição do Casa Mix, que será realizado no período de 27 a 31 de outubro, no Centro de Convenções de Natal. A rodada tem como objetivo aproximar os ofertantes de serviços dos mais variados segmentos, como móveis, vidros, gessos, cerâmica e outros materiais afins às grandes empresas e profissionais das áreas da construção civil, arquitetura e design.



O Sebrae está criando um site onde os interessados em vender ou contratar serviços poderão se cadastrar. As informações serão cruzadas e o encontro entre as partes será agendado durante a realização do Casa Mix, no estande do Sebrae, que também será responsável pela intermediação do negócio.



O site para o cadastramento dos interessados em participar da Rodada de Negócios ainda está em fase de desenvolvimento e deve entrar em funcionamento a partir da segunda quinzena de setembro.