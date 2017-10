Hamilton vence GP da Bélgica e Massa fica em segundo

Divulgação

A classificação agora foi com Hamilton 80 pontos, abriu oito em relação a Felipe Massa, segundo colocado em Spa, e disparou no topo do Mundial. Nick Heidfeld se aproveitou da chuva e ficou com a terceira colocação.Massa foi quem melhor resumiu o GP: "Foi uma corrida maluca. A prova foi disputada pelos três carros. A segunda colocação caiu no meu colo", disse ao portal Uol Esportes.1º. Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1h22min44s933, 44 voltas2º. Felipe Massa (BRA/Ferrari), a 14s4613º. Nick Heidfeld (ALE/BMW), a 23s8444º. Fernando Alonso (ESP/Renault), a 28s9395º. Sebastian Vettel (ALE/Toro Rosso), a 29s0376º. Robert Kubica (POL/BMW), a 29s4987º. Sébastien Bourdais (FRA/Toro Rosso), a 31s1968º. Timo Glock (ALE/Toyota), a 56s5069º. Mark Webber (AUS/Red Bull), a 57s23710º. Heikki Kovalainen (FIN/McLaren), a 1 volta11º. David Coulthard (ESC/Red Bull), a 1 volta12º. Nico Rosberg (ALE/Williams), a 1 volta13º. Adrian Sutil (ALE/Force India), a 1 volta14º. Kazuki Nakajima (JAP/Williams), a 1 volta15º. Jenson Button (ING/Honda), a 1 volta16º. Jarno Trulli (ITA/Toyota), a 1 volta17º. Giancarlo Fisichella (ITA/Force India), a 1 voltaKimi Raikkonen (FIN/Ferrari), a 2 voltasRubens Barrichello (BRA/Honda), a 25 voltasNelsinho Piquet (BRA/Renault), a 31 voltasKimi Raikkonen, 1min47s930, volta 24