TCU condena ex-prefeito de Rafael Fernandes

O Tribunal de Contas da União (TCU) condenou solidariamente José de Nicodemo Ferreira, ex-prefeito de Rafael Fernandes, os membros à época da comissão permanente de licitação José Salismar Sena, Aécio Fernandes da Costa, Antônia Jânia dos Nascimento Viana e a tesoureira da prefeitura, Antônia Zildiene da Costa, ao pagamento de R$ 184.177,20, valor atualizado, por não comprovarem a aplicação correta de recursos destinados pelo Ministério da Cultura (MinC).O objetivo do repasse foi a aquisição de acervo bibliográfico, equipamentos e mobiliários para implantação de uma biblioteca pública na cidade. No entanto, auditores do MinC constataram a ausência de documentos originais, dos bens e livros adquiridos, o que evidencia a natureza forjada da documentação que compôs a prestação de contas apresentada pelo ex-prefeito.Segundo o ministro Valmir Campelo, relator do processo, os membros da comissão de licitação e a tesoureira foram considerados co-responsáveis pelas irregularidades. A comissão forjou licitações e a tesoureira emitiu de cheques que concretizaram o desvio de recursos e notas frias, além de apresentar prestação de contas forjada.Os responsáveis também foram multados, individualmente, em R$ 4 mil e terão 15 dias para comprovar o recolhimento dos valores aos cofres do Tesouro Nacional. A cobrança judicial foi autorizada. Cabe recurso da decisão. Cópia da documentação foi enviada à Procuradoria da República para adoção das providências pertinentes.

* Fonte: TCU.