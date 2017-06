Conta da Al-Jazeera em árabe no Twitter é restabelecida após bloqueio

Após suspender a conta da Al-Jazeera em árabe nesta madrugada, a rede social Twitter restabeleceu a conta do veículo de mídia na manhã de sábado. O incidente ocorre depois de nações árabes terem bloqueado sites ligados a Al-Jazeera, cuja sede fica em Doha, no Catar.



Na semana passada, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito e Bahrein cortaram laços diplomáticos com o Catar, acusando o país de apoiar o terrorismo e promover políticas que desestabilizem a região. O movimento foi seguido por outros países. O Catar, no entanto, negou as alegações.



A Al-Jazeera descreveu o bloqueio como o que parece ser uma "campanha organizada" contra o veículo, que recentemente foi alvo de ataques cibernéticos a várias de suas plataformas.



Porta vozes do Twitter não comentaram o fato. Um de seus principais investidores é o príncipe saudita Alwaleed bin Talal. Fonte: Associated Press.