Governo anuncia medidas para o Programa de Agroenergia Familiar nesta quarta-feira (22)

O Governo do Estado anuncia nesta quarta-feira (22), uma série de medidas para acelerar o Programa de Agroenergia Familiar do Rio Grande do Norte. Lançado em fevereiro deste ano pela governadora Wilma de Faria, o programa prevê investimentos da ordem de R$ 10 milhões para estimular o cultivo de oleaginosas para a produção de biocumbustíveis, beneficiando cerca de 12 mil agricultores familiares.



As medidas serão anunciadas pelos secretários estaduais de Agricultura, Francisco das Chagas Azevedo, e de Energia, Jean-Paul Prates, às 11h, no auditório da Secretaria Estadual de Agricultura, no Centro Administrativo.



Entre as metas do programa está a implantação de 13 mil hectares de girassol e de 15 mil hectares de algodão destinados à produção de biodiesel, garantindo ainda ao agricultor familiar preço mínimo na comercialização dos produtos. Para acelerar a execução do programa, o Governo do Estado vai formar uma força-tarefa cujas ações serão detalhadas nesta quarta-feira à imprensa.



Este mês, um acordo fechado ontem entre o Governo do Estado e a Agência de Cooperação Internacional (JICA) do Japão deverá fazer do Rio Grande do Norte modelo no cultivo de oleaginosas para a produção de biocombustíveis no país. O projeto, que receberá recursos da ordem de três milhões de dólares, será desenvolvido inicialmente com 150 famílias das regiões Oeste e Alto Oeste, que farão o plantio dos grãos para extração do óleo. O trabalho vai estruturar a cadeia produtiva e gerar renda para pequenos agricultores familiares. O projeto em desenvolvimento no Estado é o único do gênero no mundo apoiado pelo Japão.



* Com informações da Assecom.