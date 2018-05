Show de Silvério Pessoa encerra Cientec

Divulgação Silvério Pessoa, ex-Cascabulho

Chega ao fim nesta sexta-feira (24) a XIV Cientec. O show de encerramento, com início às 18h30, terá as participações da Roda Viva Cia. de Dança, com o espetáculo “Ao gosto dos anjos”, e do Grupo Parafolclórico da UFRN, que apresenta “Debaixo do barro do chão”. Fecham a noite a banda Rosa de Pedra e o músico pernambucano Silvério Pessoa.



Antes da apresentação, Silvério ministra uma palestra no auditório da Escola de Música da UFRN com o tema “Mercado independente, organização de turnê e identidade cultural”, às 16h.



Misturando ritmos, ele ganhou o prêmio TIM 2006 como Melhor Cantor na categoria Regional. Ainda quando integrava a banda Cascabulho, recebeu, como compositor, o Prêmio Sharp de Música em 1999, categoria Regional.



O músico é conhecido mundialmente por seu trabalho. Fez turnês em países como Canadá, Estados Unidos, Alemanha, França, Bélgica, Dinamarca e Suíça e participou de festivais internacionais de música.



Silvério Pessoa também foi representado no filme europeu “Moro no Brasil”, lançado em 2003 na França. O pernambucano é um dos protagonistas do vídeo, que comenta e reflete sobre a cultura do povo da Zona da Mata. Dirigido por Mika Kaurismaki e distribuído pela produtora/distribuidora de Win Wenders, o documentário participou do Festival de Cannes.