Rogério Marinho quer que Natal exporte tecnologia

Cedida Rogério Marinho quer atrair empresas de tecnologia de informação com a Metrópole Digital.

Rogério Marinho á autor da emenda de R$ 22 milhões que prevê a construção da Metrópole. Entre os objetivos do empreendimento está garantir qualificação de mão-de-obra e atrair empresas de tecnologia da informação.A mesa redonda reuniu também o representante da CNPQ, Jackson Maia, e o professor da USP, José Carlos Maldonado, que defendeu melhorias bos investimentos para formação em computação desde o ensino fundamental.“Estamos totalmente engajados nesse projeto para que as coisas funcionem da melhor forma possível”, comemorou o coordenador da mesa, Paulo Pires, professor do DIMAP (do Deparmento de Informática e Matemática Aplicada), para quem o projeto ajudará na interação entre Universidade, empresas e sociedade.“Queremos que o mercado consumidor mundial venha buscar em Natal os produtos necessários. Vamos exportar tecnologia e conhecimento”, previu, otimista, Rogério Marinho.