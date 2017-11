TRE defere presença de tropas federais para 27 zonas eleitorais

Vlademir Alexandre TRE recebe solicitações de tropas federais até o dia 15 deste mês.

Quanto às 18 zonas eleitorais que não tiveram os pedidos deferidos na sessão, o desembargador destacou que será dado prazo de 48 horas para que estas circunscrições eleitorais apresentem justificativas mais detalhadas sobre a necessidade da presença de forças federais no dia da eleição.“Até esta quarta, estaremos enviando os primeiros pedidos para análise no Tribunal Superior Eleitoral”, disse o presidente do TRE, lembrando que cabe ao TSE a definição em última instância sobre o envio de tropas.Segundo o presidente, as zonas que justificarem com fatos bem embasados terão o deferimento da solicitação. “A tendência é a de que haja pedidos para presença de tropas da União em todo o Estado. Contudo há zonas que não apresentaram nenhuma justificativa, apenas citando a necessidade de garantia da tranqüilidade. É preciso maiores informações que sustentem a solicitação”, ressalta o desembargador Expedito Ferreira de Souza.Conforme jurisprudência da Corte Eleitoral Superior, o emprego de forças federais só deve ser deferido quando as justificativas apontam os fatos e as circunstâncias dos quais decorre o receio de perturbação dos trabalhos eleitorais. As primeiras 27 zonas com pedidos deferidos pelo TRE abrangem 62 municípios.

Segue a lista das 27 zonas eleitorais com pedidos já deferidos pelo TRE/RN :

6ª CEARÁ-MIRIM (Ceará-Mirim, Rio do Fogo, Maxaranguape, Pureza e Extremoz)12ª NOVA CRUZ (Nova Cruz e Lagoa D´Anta)14ª TOUROS (Touros e São Miguel do Gostoso)22ª ACARI (Acari)25ª CAICÓ (Caicó)27ª JUCURUTU (Jucurutu)29ª ASSU (Assu, Carnaubais, Porto do Mangue, Ipanguaçu e Itajá)30ª MACAU (Macau e Guamaré)31ª CAMPO GRANDE (Campo Grande, Paraú e Triunfo Potiguar)32ª AREIA BRANCA (Areia Branca, Grossos e Tibau)33ª MOSSORÓ (Mossoró e Baraúna)34ª MOSSORÓ (Mossoró e Serra do Mel)35ª APODI (Apodi, Itaú, Severiano Melo e Rodolfo Fernandes)36ª CARAÚBAS (Caraúbas)37ª PATU (Patu)38ª MARTINS (Martins)39ª UMARIZAL (Umarizal e Olho D´água do Borges)40ª PAU DOS FERROS (Pau dos Ferros e Francisco Dantas)41ª ALEXANDRIA (Alexandria, João Dias e Pilões)47ª PENDÊNCIAS (Pendências e Alto do Rodrigues)48ª PEDRO AVELINO (Pedro Avelino)51ª SÃO GONÇALO DO AMARANTE (São Gonçalo do Amarante)52ª SÃO BENTO DO NORTE (São Bento do Norte, Galinhos, Caiçara do Norte e Pedra Grande)55ª ALMINO AFONSO (Almino Afonso, Frutuoso Gomes, Lucrécia e Rafael Godeiro)58ª JANDUÍS (Janduís)60ª MARCELINO VIEIRA (Marcelino Vieira e Tenente Ananias)68ª SANTA CRUZ (Campo Redondo, São Bento do Trairi, Coronel Ezequiel, Jaçanã e Lajes Pintadas)

