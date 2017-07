Projeto Revelando os Brasis promove sessões de cinema no RN

O Rio Grande do Norte está na rota do Circuito de Exibição do Revelando os Brasis Ano II. Duas cidades do Estado receberão a caravana do projeto, que está percorrendo o País promovendo sessões gratuitas de cinema em ruas e praças.Na próxima segunda-feira (18), haverá sessão em Carnaúba dos Dantas. Já na quarta-feira (19), a exibição será no bairro Potengi, em Natal. As sessões começam às 19h30.Revelando os Brasis é realizado pelo Instituto Marlin Azul e pela Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura, com patrocínio da Petrobras, parceria do Canal Futura e apoio do Banco do Nordeste. Todos os vídeos da programação do Circuito foram realizados por moradores de pequenas cidades que participaram da segunda edição do projeto, que viabiliza a produção de vídeos digitais em municípios com até 20 mil habitantes.O destaque das exibições no Estado é o vídeo "Pedro de Zé Maria: Um Carnaubense Cabra da Peste", do diretor Dedé Carnaúba, morador de Carnaúba dos Dantas. As sessões serão realizadas ao ar livre, em uma tela de cinema medindo cinco metros de altura por oito metros de largura. Duzentas cadeiras serão disponibilizadas para acomodar a platéia.Além do vídeo do Rio Grande do Norte, serão apresentadas outras produções do Revelando os Brasis: "Caldeirões do Padre", de Jotemir Paulino, morador de Saboeiro (CE); "A Encomenda do Bicho Medonho", de André da Costa Pinto, de Barra de São Miguel (PB); "Manoel Inácio e a Música do Começo do Mundo", de Leonardo Alves, de São José de Piranhas (PB); e "Reencontro", de Ismael Moura, de Cuité (PB).O Circuito de Exibição passará por 40 municípios com até 20 mil habitantes e por 21 capitais. Três caminhões do Revelando os Brasis vão percorrer 24,5 mil quilômetros levando telas, cadeiras e projetores.Até o dia 11 de setembro, a caravana do projeto passará também pela Paraíba, Pernambuco, São Paulo, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Amapá, Acre, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia, Sergipe e Alagoas.

Calendário de sessões no Rio Grande do Norte

18/8 – Carnaúba dos Dantas – Às 19h30 – Praça Caetano Dantas19/8 – Natal – Área de Lazer da Rua Iguatu, conjunto Santarém, bairro Potengi, Zona Norte (próximo à antiga penitenciária)