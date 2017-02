Fátima inaugura comitês de campanha ao lado de Wilma e Garibaldi

A deputada federal Fátima Bezerra, candidata do PT à Prefeitura de Natal, inaugura neste domingo (13) comitês de campanha nas quatro zonas da cidade. A governadora Wilma de Faria (PSB) e o presidente do Senado, Garibaldi Alves (PMDB), aliados da petista na disputa, acompanham os lançamentos dos comitês.Ao lado do candidato a vice, Luiz Eduardo Carneiro Costa, Fátima Bezerra inaugurou o primeiro comitê na casa de Marlindo Pompeu, seguidor de Wilma de Faria. “Esse comitê é importante porque Pompeu representa aquelas pessoas que têm admiração pela governadora. Essa união mostra amadurecimento político”, falou Fátima.Wilma de Faria disse que a criação de comitês populares aproxima a campanha do povo. "Esse é o estilo de Fátima e o meu estilo. O início da campanha é de alegria e entusiasmo", falou. Para Garibaldi Filho, essa será “uma campanha de rua bem feita, com caminhadas, reuniões, palestras, mostrando o trabalho de Fátima”.Depois de Pirangi, Fátima Bezerra e Luiz Eduardo inauguraram comitês populares nos bairros de Morro Branco, Santarém, Pajuçara, Nova Natal e Gramoré. À tarde, a candidata inaugura novos comitês em Panatis, Quintas, Bom Pastor, Cidade da Esperança e mais três em Felipe Camarão.Ainda em Felipe Camarão, Fátima Bezerra encabeça uma caminhada e encerra a programação do domingo com uma conversa com moradores. O senador Garibaldi Filho e a governadora Wilma de Faria também vão participar da caminhada.