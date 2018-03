Bosco será julgado nesta terça-feira (7) Ala do ABC está incluso no Artigo 250 e pode pegar de uma a três partidas.

O jogador Bosco, ala direita do ABC, um dos mais importantes do clube na campanha no Brasileiro, será julgado hoje pela segunda comissão disciplinar do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).



O atleta do alvinegro potiguar corre o risco de ficar fora também do clássico de sábado (11), contra o rival América - Bosco não enfrentou o Bahia -, já que está incluso no Artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, "praticar ato desleal ou inconveniente durante a partida", e que prevê suspensão de uma a três partidas.



Por ser reincidente, é bem provável que ele possa pegar a pena máxima, ou no mínimo, duas partidas. Bosco será defendido pelo advogado Paulo Rubens Máximo.



Treinos



Hoje pela manhã, no campo de treinamento Alberi José Ferreira de Matos, os jogadores se reapresentaram e fizeram um trabalho físico de potência e velocidade.



Depois da boa vitória, o clima era de descontração entre os jogadores, todos confiantes de que podem conseguir outro bom resultado diante do América, no clássico de sábado, no Machadão.