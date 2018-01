Serra do Mel é a cidade com maior número de crianças e adolescentes trabalhando

Ana Paula Oliveira Maria do Carmo Santos, coordenadora estadual do Peti.

O dado é da coordenação estadual do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti-RN), e foi apresentado durante o Seminário de Atualização para Erradicação do Trabalho da Criança e Proteção ao Trabalho Adolescente no RN, realizado na manhã desta quinta-feira (25), no auditório do Hotel Imirá Plaza.Segundo levantamento do Peti-RN, cerca de 114 menores trabalham esta época do ano na colheita do caju e na queima da castanha.“Isso traz muito prejuízo à saúde da criança. O caso é grave. O trabalho com a queima da castanha acarreta cegueira, queimadura e, com o passar do tempo, a criança perde a sensibilidade com as digitais”, diz a coordenadora estadual do Peti, Maria do Carmo Santos.Segundo ela, alguns fatores contribuem para essa realidade, como a questão cultural, a necessidade financeira e a violência.Entretanto, Maria do Carmo garante que ações estão sendo implementadas para coibir a prática do trabalho infantil.“Cerca de 37.156 crianças e adolescentes de 7 a 14 anos são atendidas pelo Peti em 159 municípios, cobrindo 98% do Estado. Em Serra do Mel, onde ainda não existe o programa, já realizamos vários encontros com famílias, conselhos tutelares, órgãos legislativo e executivo. Vamos implantar um pólo do Peti na zona rural e urbana”, afirma.Questionada sobre a quantidade de crianças e adolescentes que trabalham de forma irregular no Estado, ela não soube quantificar. “É complicado esse dado porque esporadicamente encontramos crianças trabalhando. Aqui no Estado o problema não é alarmante, mas devemos ficar sempre alerta”, diz.Em relação ao seminário, que celebra os 15 anos do Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho da Criança e Proteção ao Trabalhador, a coordenadora estadual do Peti informa que a expectativa é que ao término do evento se consiga retirar propostas para a elaboração do Plano Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil. “Com o plano elaborado, traçaremos diretrizes para que sejam cumpridas”.