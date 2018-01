Ministério Público investiga construção de estátua religiosa em Marcelino Vieira Imagem de Santo Antônio é alvo de investigação por parte do promotor Alysson Michel de Azevedo Dantas. Prefeito diz que obra é legal.

Mais uma obra de cunho religioso está sendo investigada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte. O promotor de Marcelino Vieira, Alysson Michel de Azevedo Dantas, instaurou um inquérito civil para apurar “a construção e instalação de estátua de Santo Antônio de proporções gigantescas” na cidade.



A portaria que instaura um inquérito civil, de número 12/2008, foi publicada na edição desta terça-feira (23) do Diário Oficial do Estado (DOE).



A estátua de Santo Antônio, padroeiro de Marcelino Vieira, mede 38 metros e deve ser inagurada até o fim deste ano. A imagem custa cerca de R$ 350 mil, mas o complexo turístico que está sendo construído no entorno na estátua está orçado em R$ 1,8 milhão.



Dos R$ 350 mil, a Prefeitura entrou com uma contrapartida de R$ 26 mil. O restante foi repassado pela Caixa Econômica Federal através de convênio. A obra, depois de inaugurada, deverá ser a principal atração turística Marcelino Vieira, cidade distante 390 quilômetros de Natal.



Na portaria, o promotor Allysson Michel pede que o prefeito Francisco Iramar de Oliveira, encaminhe, no prazo de dez dias úteis, cópias do processo de licitação, dispensa ou inexigibilidade; do contrato assinado; dos processos de empenho e conciliações bancárias; a data de início da construção e instalação do referido monumento; e cópia do convênio celebrado.



Em contato telefônico, o prefeito Iramar de Oliveira disse estar tranqüilo quanto à investigação do Ministério Público.



“O promotor está desempenhando o papel dele em apurar se há irregularidades na obra. Mas temos todos os documentos que atestam a legalidade da obra e vamos apresentá-los dentro do prazo estipulado. Se Deus quiser, até dezembro essa obra será entregue à nossa população”, falou.