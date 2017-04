Irmãos são presos pela Polícia Civil acusados de matar PM na zona Norte

Reprodução/ Fred Carvalho Gilberto respondia a cinco ações na Justiça potiguar.

Policiais do 12º Distrito Policial iniciaram investigação e chegaram aos acusados como principais suspeitos. Com isso, a polícia pediu a prisão dos irmãos e a justiça expediu o mandato de prisão temporária, que vale por cinco dias.Adan Kirley e Allan Kislanderson estão detidos no 12º DP. Eles serão apresentados à imprensa, na tarde desta sexta-feira (25), na Delegacia Geral da Polícia Civil. Fontes do

Nominuto.com

informaram que, além dos irmãos, pelo menos uma terceira pessoa, que já está identificada, estaria envolvida na morte do PM.O soldado Gilberto José trabalhava na rádio-patrulha do 1º Batalhão da PM. O crime foi cometido em frente à casa da mãe dele, na rua Paranduva, no conjunto Santa Catarina, zona Norte de Natal. Os acusados chegaram em um carro, desceram, aproximaram-se da vítima e o executaram.Três dos tiros atingiram a nuca de Gilberto José e o quarto acertou as costas. Gilberto também respondia a cinco ações na Justiça potiguar. Em 2004, o policial seqüestrou e tentou tirar dinheiro da então traficante Nair Alves Guimarães. De acordo com o processo número 001.04.020.115-6, o crime teria sido cometido ao lado de João Batista da Silva, que também foi preso.