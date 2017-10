"João Grandão" é vítima de atentado, revida e mata um dos acusados

David Freire Segundo PMs, carro de João Grandão foi atingido por cerca de 20 tiros.

Acusado foi morto com tiro no abdômen. Com ele, foi encontrado um revólver 38. David Freire

De acordo com o chefe de operações do Comando de Policiamento da Capital, major Alarico Azevedo, o ex-PM estava em seu carro - um Gol preto placas MZC-0782 - quando foi surpreendido por dois homens em um Fiat Uno azul no momento em que chegava em casa. "Pararam ao lado dele e começaram a atirar. O carro está todo marcado pelos tiros, mas ele (João Grandão) conseguiu sair pela outra porta", contou.Nesse momento, um dos homens sacou uma arma e começou a atirar contra João Grandão, qu por sua vez conseguiu sair pela porta do passageiro. Mesmo ferido, o ex-PM revidou o ataque e disparou contra os homens usando uma pistola 380 e conseguiu atingir um deles. "Ele (João) foi atingido nos ombros, abdômen, perna e um dos pés", informou.A polícia ainda não sabe como se deu a dinâmica do atentado contra o ex-policial militar. Ou os acusados esperaram o momento que "João Grandão" parou o carro e emparelharam o carro no mesmo sentido que o dele ou vieram em sentido contrário.As marcas de tiro no veículo do ex-PM dão a proporção do atentado. Os disparos atingiram a lataria e os vidros na parte do motorista, no banco de trás e, inclusive, no teto do carro. No lado do passageiro, usado por João Grandão para escapar, a porta estava aberta e uma apostila - manchada com o sangue dele - estava no chão. Várias estojos de pistola 380 estavam espalhados perto da porta.Ao dar entrada no pronto-socorro, ele foi encaminhado direto à mesa de cirurgia. O comandante do Policiamento na Capital, coronel Araújo Silva, disse que a guarda no hospital foi reforçado como forma de prevenir outra ação desse tipo. "Queremos preservar o local e prevenir que outras situações de risco à vida dele possam acontecer", declarou.O outro acusado fugiu do local sem deixar pistas enquanto o comparsa ficou caído no asfalto já morto com um tiro à altura do tórax. Segundo informações da Polícia Militar, João Grandão conseguiu ir até um bar, que fica distante cerca de 50 metros de sua casa e pediu ajuda. Uma das pessoas que estava no local - e preferiu não se identificar - disse que, mesmo baleado, ele aparentava "estar bem". "Ele nos pediu socorro e foi aí que chegou uma viatura da polícia e levou para o hospital", contou.Major Alarico informou que, ao tomar ciência da ocorrência, duas viaturas foram deslocadas para a rua Maceió e uma delas prestou socorro a João Grandão. "Ele conseguiu falar com os policiais e de imediato foi levado para o (hospital) Walfredo Gurgel", informou.Os peritos do Instituto Técnico Científico de Polícia (Itep) examinaram o corpo e encontraram - a princípio - uma marca de tiro no peito do acusado. Com ele, foi encontrado um revólver calibre 38, com seis cápsulas no tambor sendo que apenas duas foram deflagradas.Ao tirarem a camisa usada pelo acusado morto, os peritos encontraram algumas tatuagens como o rosto de uma índia no peito esquerdo, o nome "Vanessa" à altura do tórax no lado esquerdo, o desenho da folha da maconha na mão esquerda e outra tatuagem nas costas.O delegado Lemos Cavalcanti, que responde pela plantão zona Sul nesta segunda-feira (8), esteve no local e disse que "ainda estamos pegando informações deste caso e vamos começar todo o trabalho investigativo".Mesmo ainda cedo nas investigações, o delegado acredita que a ação criminosa "apresenta elementos de que foi planejada", mas ressaltou que "é importante aguardar os trabalhos de apuração".Agora, a polícia vai começar a "juntar as peças" deste atentado e saber quem são os acusados que tentaram matar o ex-PM e, também, se agiram a mando de quem e a motivação para o crime.Em 17 de abril deste ano, João Maria da Costa Peixoto foi considerado culpado juntamente com o PM Márcio Silva Bezerra, o “Márcio Cabeção”; e o marceneiro Antônio Rosendo, pela morte do traficante Osvaldo Emílio Soares, o “Caliano”.Meses depois, em 7 de julho, João Grandão teve seu julgamento anulado no Tribunal de Justiça do estado. De acordo com o TJ, uma jurada - bastante emocionada - comunicou a Juíza que não teria como participar do Conselho de Sentença, porque o réu havia, segundo a mesma, assassinado um cunhado seu.O réu estava sendo julgado por tentar matar João Maria da Silva Nascimento em 1994, na Praia dos Artistas. Em inquérito do Ministério Público, João Grandão também foi acusado de integrar um grupo de extermínio composto por policiais militares e ex-militares.*Atualizada às 22h55 para acréscimo de informações.