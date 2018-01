Mulher potiguar tem a maior média de estudo do Nordeste O dado é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que aponta que em média a mulher do Rio Grande do Norte tem 8,5 anos de estudo.

As mulheres (a partir de 10 anos) potiguares são as que têm a maior média de estudo do Nordeste. O dado é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que aponta que em média a mulher do Rio Grande do Norte tem 8,5 anos de estudo.



Segundo a pesquisa divulgada nesta quarta-feira (24), as norte-rio-grandenses estão com o comportamento social modificado com relação ao último estudo. De forma considerável, ocorreu à redução da fecundidade, uma crescente participação da mulher no mercado de trabalho, maior contribuição no rendimento familiar e melhor nível de escolaridade.



Mais de 35% das mulheres do estado são as pessoas de referência na família. Além disso, elas são mais do que eles atualmente. São 98,5 homens para cada 100 mulheres.



A taxa de fecundidade total, número médio de filhos que uma mulher teria no final do período fértil, diminuiu dois pontos percentuais em seis anos. Em 2001 o número chegou a 2,5 filhos, no ano passado apenas 2,3.



Por conseqüência da queda de fecundidade, a taxa bruta de natalidade (nascimentos/ 1000 habitantes) também sofreu uma redução. Há seis anos o percentual chegava a 22,9%, em 2007 os números diminuíram para 18,6%.