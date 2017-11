Berg acerta com o Fortaleza Ala havia sido pretendido pela direção do ABC.

Fim da novela. Berg, 25 anos, natural da cidade de Mossoró, acertou com o Fortaleza. O jogador - que atua como meia-esquerda ou lateral esquerdo - estava desde a semana passada em Fortaleza, aguardando liberação do Náutico, clube pelo qual jogou em 2008.



O lateral-esquerdo Berg já havia acertado sua transferência para o Fortaleza desde o início do mês, mas somente na última quinta-feira à tarde foi oficializado pela diretoria como novo reforço do clube cearense.



O jogador interessava ao ABC, que chegou, inclusive, a dar sua contratação como praticamente certa. A oferta do Fortaleza, no entanto, agradou mais e o lateral acabou fechando com o clube cearense.



Berg estava no Clube Náutico Capibaribe, onde não teve muitas oportunidades. Antes de jogar em Recife teve uma passagem também com poucas chances pelo América de Natal.



Com informações do Jornal O Povo