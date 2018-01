TCE condena prefeito de Assu a ressarcir ao erário R$ 191 mil

O Tribunal de Contas do Estado (TCE), através da Primeira Câmara, condenou na semana passada o prefeito de Assu, Ronaldo da Fonseca Soares, a ressarcir aos cofres públicos R$ 191.739,28 correspondente a soma dos processos de despesas solicitados e não entregues. A documentação é referente ao prestação de contas do município do ano de 2001.Ronaldo Soares ainda deverá pagar multa no valor equivalente a 30% sobre o total do débito acima referido. Ainda foi votada a remessa dos autos ao Ministério Público Estadual para apuração de responsabilidade. O prefeito pode recorrer da decisão.

Angicos

Na mesma sessão, o ex-prefeito de Angicos Clemenceau Alves teve suas contas relativas ao ano de 2001 desaprovadas pela Primeira Câmara e deverá restituir R$ 35.282,34. O ex-prefeito não prestou contas de documentos solicitados pelo corpo técnico do TCE.

Florânia

De mesmo teor, também foram desaprovadas as contas do ex-prefeito de Florânia, Francisco Nobre Filho. Ele terá que devolver recursos de R$ 11.438,00 relativos a irregularidades nos balancetes do exercício de 2000.Outros processos tiveram parecer desfavorável, com menores somas de recursos a serem devolvidos. Sidrônio Freire da Silva , ex-prefeito municipal de Tibau, terá que ressarcir R$ 3.700,00, referente a gastos sem comprovação. Além das devoluções, os responsáveis foram penalizados também com a aplicação de multas.

* Fonte: TCE.