PRF prende motorista bebado em Parnamirim

Cedida/PRF Frase escrita na traseira do caminhão chamou a atenção da PRF

Uma ligação para o telefone 191 da PRF informou que um motorista decaminhão aparentemente embriagado dirigia pela contramão nas proximidades do Parque Aristófanes Fernandes, em Parnamirim.Policiais Rodoviários Federais que faziam patrulhamento na região localizaram o veículo ainda trafegando e detiveram o seu condutor. O teste de alcoolemia indicou concentração de 1.43 mg/l – a tolerância é de 0.10 mg/l por litro de ar expelido pelos pulmões.Com o motorista ainda foram encontrados cinco comprimidos de cloridrato de femproporex, utilizado como “arrebite” por alguns motoristas para passar noites em claro ao volante.Para não ser multado e não ter o veículo apreendido o condutor do caminhão ofereceu a quantia de R$ 100 aos policiais rodoviários federais. O motorista foi preso e levado à sede da Polícia Federal, em Natal, onde foi lavrado auto de prisão em flagrante.Um detalhe chamou a atenção da PRF. Uma frase escrita na parte traseira do caminhão, dizia: “Fora da lei, mas dentro do horário “.

Fonte: PRF