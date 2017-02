Candeeiro Jazz se apresenta neste domingo no Parque das Dunas

O sanfoneiro Zé Hilton, o guitarrista Jubileu Filho e o contrabaixista Sérgio Groove formam o Candeeiro Jazz, atração deste domingo (13), do Som da Mata, evento realizado no Parque das Dunas.Instrumentistas com currículos individuais invejáveis, o trio passeia por ritmos genuinamente brasileiros, mas com um requintado sotaque jazzístico, casando técnica com emoção e improviso.Zé Hilton é natural de Santa Cruz. Compositor, arranjador e produtor autodidata, gravou com o saudoso Elino Julião, Elba Ramalho, Eliane, Lenine e Quarteto de Cordas de Igapó, além de ser o idealizador do regional Chiado na Chinela.Filho de Currais Novos, Jubileu começou sua carreira aos sete anos na banda de música local. Hoje, depois de anos de estudo de cavaquinho, violão e guitarra, é o responsável pela produção e arranjo do Perfume de Gardênia, banda de inspiração cubana e caribenha.Já o Groove nasceu na capital do Estado e é um dos músicos mais requisitados por artistas locais para gravações e apresentações ao vivo. Como seus colegas de Candeeiro, transita entre o forró e o jazz com a mesma desenvoltura que dedilha uma salsa ou um bolero. Vai faltar chão nos arredores do Anfiteatro Pau-brasil nesse próximo final de tarde de domingo.

Show: CANDEEIRO JAZZ

Data: 13 de juLho - domingoHora: 16h30Local: Anfiteatro Pau-brasil - Parque das DunasIngresso: R$ 1,00 (um real)