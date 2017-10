Polícia detém nove homens e um adolescente em ação de combate a assaltos em Parnamirim De acordo com o delegado Graciliano Lordão, três dos detidos serão autuados e o menor de idade será encaminhado ao Ceduc.

Uma equipe de policiais civis da 1ª Delegacia de Parnamirim deteve nove homens e apreenderam um adolescente no começo da noite desta segunda-feira (8) em uma vila no bairro de Passagem de Areia. De acordo com o delegado Graciliano Lordão, uma investigação era realizada para combater a grande incidência de assaltos naquela cidade da Grande Natal.



Dos nove homens, José Erasmo Ribeiro de Lima, o “salta toco”; Alex da Silva Ferreira e Cleberson Tiago serão autuados na 1ª DP de Parnamirim. Quanto aos demais, o delegado explicou que o adolescente é foragido do Ceduc e será encaminhado de volta ao centro e os outros homens ainda serão ouvidos e a ficha deles será verificada para saber se não respondem a algum processo.



Lordão contou que em decorrência da grande quantidade de assaltos ocorridos em Parnamirim foi montada uma investigação para coibir o crime. “Já estávamos checando informações e quando foi agora à noite conseguimos chegar até eles”, disse.



As dez pessoas estavam dentro de uma casa localizada em uma vila no bairro de Passagem de Areia quando foram surpreendidos pelos policiais civis. Ao perceber a presença da polícia, “salta toco” tentou fugir e foi atingido por tiros nas pernas. “Ele foi ferido e levado imediatamente ao hospital”, informou. Segundo o delegado, o acusado ferido já responde a cinco inquéritos na justiça. Todos por roubo.



Ele ainda revelou "o Alex é acusado de ter participado da morte do pai de um sargento da Polícia Militar. Estamos checando tudo que diga respeito a eles".



As pessoas detidas pelos policiais estão na 1ª DP de Parnamirim onde são ouvidas - e outras autuadas - pelo delegado.