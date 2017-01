Chinaglia pede investigação contra três deputados

O presidente da Câmara, deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), encaminhou nesta terça-feira (8) à Corregedoria da Casa o pedido de investigação contra os deputados João Magalhães (PMDB-MG), Ademir Camilo (PDT-MG) e Barbosa Neto (PDT-PR).Os deputados João Magalhães e Ademir Camilo são acusados de participar de esquema fraudulento que teria desviado verbas governamentais destinadas a obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).O esquema está sendo investigado pela Polícia Federal na Operação João de Barro. A PF cumpriu mandado de busca e apreensão nos gabinetes dos dois deputados, na Câmara.Já o deputado Barbosa Neto foi acusado por um ex-assessor de ficar com parte dos salários de seus funcionários.Os três deputados negam as acusações.

* Fonte: Agência Brasil.