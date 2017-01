Apenas 20% dos trabalhadores dos correios estão em greve Tribunal Superior do Trabalho quer 50% do efetivo trabalhando.

Uma forma de pressão foi como o Sindicato das Empresas Brasileiras de Correios, Telégrafos e Similares no Rio Grande do Norte (Sintect) definiu a decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST). tomada na última sexta-feira (04). Conforme o sindicato, dos 1.400 trabalhadores, só 300 da área operacional estão paralisados.



O Tribunal determinou à Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares (Fentect) que, no mínimo 50% dos funcionários sejam mantidos em serviço.



“ Infringi totalmente a lei de greve, que aponta como necessário apenas 30% do efetivo trabalhando. Nós não somos serviços essenciais e temos mais do que esse percentual trabalhando”, declarou o presidente do sindicato do RN, Moacir Soares.



O TST tomou a medida, ao conceder liminar interposta pela Empresa de Correios e Telégrafos, visando assegurar o cumprimento das atividades essenciais ao interesse público.



Segundo Moacir Soares, começou às 9h, desta segunda-feira (07) uma reunião entre a Fentect, a direção nacional dos correios e o senador Paulo Paim (PT) para definir os rumos da paralisação.



Paralisados há sete dias, o Sintect afirma que após a reunião desta manhã ocorrerá uma assembléia da categoria, às 17h, na Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Norte (Fetarn), para definir os rumos da greve.