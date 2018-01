Fernando Haddad chega hoje a Natal para participar da campanha de Fátima

Gabriela Duarte Fernando Haddad será o quinto ministro a participar da campanha.

O ministro da Educação Fernando Haddad (PT) chega à meia-noite desta sexta-feira (26) para participar da campanha de Fátima Bezerra (“União por Natal”). Haddad havia programado visita à Natal no último dia 5, mas o falecimento do pai dele o impediu de cumprir a agenda.O ministro gravará mensagem para o programa eleitoral gratuito às 8h30 do sábado (27) e depois participará do lançamento do programa de governo para a Educação de Fátima no América. Às 14h voa para Brasília.Com a vinda de Haddad, a candidata contabiliza a participação direta de 5 ministros, além de do presidente Lula, em sua campanha. Desde agosto já passaram por Natal Nilcéia Freire (Políticas Públicas), Luiz Barretto (Turismo) Patrus Ananias (Desenvolvimento Social e Combate à Fome) e Dilma Rousseff (Casa Civil).