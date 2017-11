Homem anuncia assalto em mercadinho mas apanha de populares e é preso

O desempregado Marcos José de Macedo, de 30 anos, foi preso na noite desta segunda-feira (15), após anunciar um assalto em um mercadinho, no conjunto Niterói, na Redinha, zona Norte de Natal.Por volta das 19h, o acusado entrou no estabelecimento comercial afirmando que queria comprar bolo e mortadela. No entanto, ele colocou a mão por baixo da camisa, fingindo ter uma arma, e anunciou o assalto.De acordo com a proprietária do Mercadinho Central da Economia, Marcos José foi bastante agressivo. Ela declarou a polícia que o acusado chegou a ameaçar dar um tiro na sua cabeça, mesmo estando desarmado. Contudo, como a vítima no sabia o que ele tinha por baixo da camisa, ficou bastante nervosa, principalmente, quando o assaltante puxou a gaveta do caixa com força e retirou o dinheiro.Antes que Marcos fugisse, uma prima da dona do mercadinho gritou para populares que estavam rua e informou do assalto. Várias pessoas foram ao local e conseguiram deter o assaltante. A partir daí, o moradores da rua Rio Salgado, começaram a espancar o acusado até a chegada da polícia.Os policiais chegaram ao local e impediram que Marcos José fosse linchado. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado a delegacia de plantão da zona Norte, onde foi autuado por assalto. Em depoimento, o assaltante informou que já havia sido preso quando menor também pela prática de roubo. O inquérito policial transcorrerá no 13º Distrito Policial.

* Fonte: Degepol.