Campeonato de Rally Indoor 4x2 será no Domingo

Neste domingo (27) será realizada a terceira etapa do Campeonato de Rally Indoor. A prova começa às 9h, em Pium, e promete uma disputa muita acirrada nas três categorias que envolvem 25 veículos.A diferença entre os pilotos nas três categorias é pequena. Na “Livre”, Marcelo Cobra lidera apenas dois pontos a frente de Bruno Natural, que tem 25 pontos. Weltman Barros segue os dois concorrentes de perto e já conquistou 24 pontos. Mas a categoria mais disputada é a dos “Originais”, na qual Jaeci Neto e Ricardo Sérgio estão empatados com 29 pontos, logo à frente de Marcílio Rio, com 25 pontos.Roberto da Gata, destaque na segunda etapa do indoor, é o piloto mais “tranqüilo” do ranking. Na categoria “Preparados” ele já conta com 30 pontos, seis a mais que o segundo colocado, Jacs Moura. O piloto Júnior Dentinho tentará no domingo ultrapassar os adversários, mas por enquanto está na terceira posição com 24 pontos conquistados.Até os que ainda não chegaram ao pódio têm esperança de vencer a competição. O piloto Vagner Cirne, que disputa na categoria “Preparados”, é um deles. Ele foi o quinto lugar nas duas etapas realizadas e pretende chegar na frente quando o Campeonato for finalizado, em dezembro. “A disputa está bastante equilibrada e o resultado não está definido. Apesar da quinta colocação, acredito que estou me aperfeiçoando a cada etapa”, comenta.Para o diretor de automobilismo da Federação Potiguar, Zé Maria, o ranking apertado é mais um atrativo da prova, que já alcançou excelente nível técnico. “A expectativa para a prova está grande, já que estamos há 60 dias se realizar etapas do campeonato. O equilíbrio nos resultados mostra o bom nível dos profissionais participantes”, afirma o organizador da prova.Zé Maria conta que a novidade da prova é a mudança no traçado da pista, construída no mesmo local das etapas anteriores, em Pium. De acordo com ele, o local e a data da competição colocam-na como opção de lazer para quem gosta de velocidade. “Esperamos um bom público acompanhando a prova, assim como aconteceu nas demais etapas”, explica.Sobre a organização da prova, o piloto Vagner Cirne comenta a boa aceitação que a disputa teve no meio do automobilismo, principalmente por se tratar de uma categoria nova. “A prova está bem organizada e só tende a cresce”.O evento é uma organização da Natal Automóvel Clube e ZMZ Eventos, com supervisão da FPA. As inscrições do Campeonato Indoor 4x2 estão sendo feitas através do site www.zmz.esp.br ou com Zé Maria, através do (84) 9966-7888. Mais informações também podem ser obtidas através do www.fparn.org.br ou pelo telefone (84) 3206-5870

Fonte: Federação Potiguar de Automobilismo