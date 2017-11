Justiça determina três ações favoráveis a Fátima e uma a Micarla

Nesta terça-feira (9), a Justiça voltou atrás e permitiu que a candidata da “União por Natal”, Fátima Bezerra, fale de obras públicas em seu programa eleitoral e que Micarla de Sousa (“Natal Melhor”) não terá mais direito de resposta no programa de Fátima.A juíza Martha Danyelli havia concedido o direito de resposta depois que o programa “União por Natal” falou que a candidata do PV “era boa de conversa” e que “as pessoas poderiam agora ouvir todos os candidatos e não apenas quem era proprietária de TV e rádio em Natal”.Micarla também ficou impedida de ironizar a sua adversária como aconteceu no programa desta segunda-feira (8), em que um trecho dizia “Sabe aquele ditado que diz assim: esmola demais o cego desconfia?...”Por outro lado, o adesivo que diz “Natal não vai pagar esse mico”, escrito em verde e com a mesma letra dos usados por Micarla, foram proibidos de circular: quem for pego com o material impugnado terá que pagar uma multa de mil reais.