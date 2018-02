ABC vence o Bahia; América fecha a rodada hoje A vitória de goleada do time potiguar fez cair Roberto Cavalo; Ferdinando Teixeira assume

A sexta-feira foi diferente na Série B. Os donos da casa, desta vez, mandaram na continuação da 29ª rodada da Série B do Brasileiro. Três vitórias, entre elas a redentora goleada do ABC sobre o Bahia, 5 a 1.



O ABC é tão bom para Ferdinando Teixeira que, depois de lhe dar emprego quando ninguém mais o queria, ano passado, abriu de novo as portas de um emprego para ele no Bahia.



Destaque também para a Ponte Preta e o Santo André, que venceram e ainda sonham com vaga no disputado G-4.





O Santo André quebrou um jejum perigoso de três jogos e bateu o Gama de 2 a 0. Bom para nós também. A vitória fez o time do ABC chegar aos 51 pontos e assumir a terceira posição. O Gama é o 14° colocado, perto da zona de rebaixamento, com 32 pontos.





E na estréia do novo técnico - Vágner Benazzi - a Ponte Preta ganhou do CRB de 1 a 0. Agora, imagine aí, se o CRB já estava triste, imagine agora sob o comando de Júlio Espinosa? Os alagoanos seguem na lanterna, com 18, e estão cada vez mais próximos de sacramentarem o rebaixamento à Série C.



Com a vitória, a Macaca subiu para os 47 pontos e está em sexto lugar. Mas não acredito que o time tenha forças ainda para chegar ao G-4.



O ABC foi o responsável por fechar a rodada de ontem. E para golear o Bahia precisou somente acionou seus bons valores. Foi isso que Arthur Neto fez.: 5 a 1, com gols de Ivan (dois), Jean carioca, Ronaldo e Fabiano Gadelha - Adilson fez para o Bahia. O time potiguar é o 13°, com 36 pontos, enquanto os baianos ocupam a 11ª posição, com 39.



Hoje é dia de América fechando a rodada. Espero que o clube rubro tenha a mesma sorte e competência do ABC e possamos comemorar o afastamento, de nossos dois representantes, da zona de rebaixamento.





Toda a 29ª rodada da Série B



Terça-feira

Brasiliense-DF 3 x 1 Bragantino-SP

Barueri-SP 1 x 2 São Caetano-SP

Vila Nova-GO 0 x 2 Paraná-PR



Sexta-feira

Ponte Preta-SP 1 x 0 CRB-AL

Santo André-SP 2 x 0 Gama-DF

ABC-RN 5 x 1 Bahia-BA



Sábado



16h

Marília-SP x Corinthians-SP

Juventude-RS x Avaí-SC

Criciúma-SC x Ceará-CE



20h30

Fortaleza-CE x América-RN