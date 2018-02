Servidores da Saúde votam indicativo de greve Dentre as pautas de reivindicação está reajuste salarial e melhores condições de trabalho.

Os servidores estaduais da saúde pública do Rio Grande do Norte fazem manifestação no prédio da Secretaria Estadual de Planejamento (Seplan), na manhã desta quarta-feira (1), a partir das 9h. Ao final do protesto, o Sindicato dos Servidores da Saúde (Sindsaúde) deverá votar indicativo de greve.



Segundo o sindicato, a reunião entre os secretários da saúde, administração, planejamento e gabinete civil marcada para esta terça-feira (30) não ocorreu. O encontro teria sido marcado no dia 25 de setembro – durante uma movimentação do Sindsaúde – para discutir o reajuste de 23,12%, salários atrasados, melhores condições de trabalho e realização de concurso público.



Nos dias 24 e 25 do mês passado, os servidores da saúde fizeram uma paralisação

de 48h que contou com o apoio dos médicos. Eles se reuniram na frente da Governadoria e no Hospital Walfredo Gurgel.